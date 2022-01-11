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11 янв 2022

Самый мощный двигатель ЗМЗ снят с производства

Самый мощный двигатель ЗМЗ снят с производства

Пресс-служба  Заволжского моторного завода сообщает, что предприятие завершило производство двигателей семейства V8, которое ведет свою родословную с начала шестидесятых годов прошлого века

Да, нынешний пятилитровый V8 является модернизированной версией двигателя ЗМЗ-53, который начали производить в 1963 году.  Мотор устанавливался на целое множество машин, начиная с грузовика ГАЗ-53 и заканчивая вездеходами завода ЗЗГТ. В 1994 году спрос на моторы стал падать, когда завод переориентировался на производство четырехцилиндровых моторов серии 402-406-409, для ГАЗелей и УАЗов.

В последние годы ЗМЗ V8 устанавливался только на автобусы ПАЗ и делался для вторичного рынка. Причем затраты на его производство превышали доходы от продаж. С каждым днем собирать двигатель становилось все более экономически невыгодно и нерентабельно. Всего, почти за шестьдесят лет производства, было произведено более шести с половиной миллионов моторов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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