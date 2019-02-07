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7 фев 2019

Самый мощный итальянский автомобиль

Самый мощный итальянский автомобиль

Мы уже упоминали о том, что на автосалоне в Женеве будет представлено много электромобилей, однако, мы не ожидали того, что большая часть из них будет представлена итальянскими компаниями. Об одном из таких автомобилей и пойдет речь

Все знают  знаменитую компанию Pininfarina, которая строила и строит красивые кузова для разных автомобилей. Однако в ней есть и подразделение, которое занимается разработкой автомобилей с нуля. Стоит отметить, что Automobili Pininfarina GmbH - производитель высокопроизводительных спортивных автомобилей и электромобилей класса люкс, так что от них всегда можно ожидать чего-либо сверхнеобычного.

Именно таким сверхнеобычным продуктом и является электрический гиперкар Battista, которому суждено явиться перед широкой публикой на автосалоне в Женеве. Облика модели никто не знает, производитель подкармливает всех лишь тизерными изображениями. Зато известна техническая начинка.  Автомобиль получит четырехмоторную силовую установку мощностью 1926 лошадиных сил. С места до 100 километров в час Battista сможет разгоняться за две секунды. Максимальная скорость электрокара составит 402 километра в час. А запас хода составит более 450 километров.

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motor, Авторамблер

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