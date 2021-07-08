Самый мощный Jeep Grand Cherokee уходит в историю

Да, уходит время мощных внедорожников с гигантскими моторами под капотом. Dodge Durango SRT, Hummer и многие другие - все они канули в лету один за другим. Пришел час расстаться и с самой мощной версией внедорожника Jeep Grand Cherokee

Жизненный цикл Jeep Grand Cherokee Trackhawk подходит к концу. Внедорожник оснащается шестилитровым мотором Hellcat V8 c турбонаддувом, который развивает 717 лошадиных сил. По официальным данным автомобиль разгоняется до сотни за три с половиной секунды, а его максимальная скорость составляет 290 лошадиных сил. То есть вот этот громадный и тяжелый внедорожник может вполне посоперничать с Porsche 911.

Почему же его убирают? Все просто – экологические требования ужесточаются с каждым днем, да и сама марка начинает серьезную электрификацию своего модельного ряда. Хотя, последнее касается всех компаний, которые входят в альянс Stellantis – зеленая концепция является глобальным производственным планом.