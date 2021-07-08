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8 июл 2021

Самый мощный Jeep Grand Cherokee уходит в историю

Самый мощный Jeep Grand Cherokee уходит в историю
Автор фото: фирма-производитель

Да, уходит время мощных внедорожников с гигантскими моторами под капотом. Dodge Durango SRT, Hummer и многие другие -  все они канули в лету один за другим. Пришел час расстаться и с самой мощной версией внедорожника  Jeep Grand Cherokee

Жизненный цикл Jeep Grand Cherokee Trackhawk подходит к концу.  Внедорожник оснащается шестилитровым мотором Hellcat V8 c турбонаддувом, который развивает 717 лошадиных сил. По официальным данным автомобиль разгоняется до сотни за три с половиной секунды, а его максимальная скорость составляет 290 лошадиных сил.  То есть вот этот громадный и тяжелый внедорожник может вполне посоперничать с Porsche 911.

Почему же его убирают? Все просто – экологические требования ужесточаются с каждым днем, да и сама марка начинает серьезную электрификацию своего модельного ряда.  Хотя, последнее касается всех компаний, которые входят в альянс Stellantis – зеленая концепция является глобальным производственным планом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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