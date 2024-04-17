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17 апр 2024

Самый продаваемый минивэн в Китае Buick GL8 получил “гибридное” обновление

Самый продаваемый минивэн в Китае Buick GL8 получил “гибридное” обновление
Автор фото: фирма-производитель

Совместное предприятие SAIC и GM выводит на рынок обновленный минивэн Buick GL8. Автомобиль получит некоторые изменения в дизайне и гибридную силовую установку

Минивэну пересмотрели переднюю оптику, разделив ее на отдельные горизонтальные и вертикальные элементы, а также изменили рисунок решетки радиатора, добавив множество хромированных элементов. Точные габариты: 5219/1878/1807 мм., колесная база - 3088 мм. Салон имеет 7-местную компоновку сидений, с двумя отдельными креслами на втором ряду. Оснащение включает экраны приборной панели и мультимедийной системы, мультифункциональный руль, сиденья с подогревом и массажем, 18-дюймовые колесные диски.

Новый Buick GL8 - это подключаемый гибрид, который приводится в движение 1,5-литровым турбомотором и одним электродвигателем. Суммарная мощность - 397 л.с. и 580 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода в гибридном режиме - 1370 км по циклу CLTC.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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