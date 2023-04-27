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27 апр 2023

Самый старый автомобиль в мире прошел техосмотр

Самый старый автомобиль в мире прошел техосмотр

Автомобиль под названием Benz Victoria №99, выпущенный в 1894 году, успешно прошёл инспекцию TUV (немецкий аналог техосмотра) в Германии

Интересный факт,  автомобиль обитает в музее города Айнбека, что в Нижней Саксонии. Сотрудники музея заявили изданию, что постоянно следят за состоянием раритета. Скорее всего именно забота реставраторов обеспечила машине возможность пройти строгий технический контроль.

Собственно, как пишут немецкие СМИ, раритет ещё на два года получил разрешение на эксплуатацию на дорогах общего пользования, правда на магистрали автомоибль не может выезжать, так как его максимальная скорость не превышает 27 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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