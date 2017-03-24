В России появился новый китайский внедорожник Foton Sauvana

Новинка доступна сразу в четырех комплектациях и может комплектоваться одним из двух бензиновых моторов. Как и положено настоящему внедорожнику, Foton Sauvana щеголяет рамной конструкцией, подключаемым передним мостом и дифференциалом повышенного трения в редукторе заднего моста.

Помимо этого, внедорожник уже в базовой комплектации получил системы помощи при движении по подъемам и спускам, ABS и EBD. А в верхних комплектациях доступны системы бесключевого доступа, датчики света и дождя, а также системы климат и круиз-контроля. Помимо этого, пятиместный изначально автомобиль в версиях Comfort и Premium может комплектоваться дополнительным рядом сидений.

В нашей стране Foton Sauvana будет доступен с 201-сильным 2-литровым бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механикой, а в более богатых комплектациях с 217-сильным силовым агрегатом, сблокированным с 6-ступенчатым «автоматом» ZF. Стоить, в зависимости от исполнения и набора опций, внедорожник будет от 1 669 990 до 1 919 990 рублей.