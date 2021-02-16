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16 фев 2021

Сбербанк поглотил «Ё-мобиль»

Сбербанк поглотил «Ё-мобиль»

Сбербанк завершил сделку по поглощению производителя нашумевших электромобилей. Новоприобретенная фирма будет работать над беспилотными автомобилями Сбера

Как сообщает «Коммерсантъ», команда и техническая база производителя автомобилей с буквой «Ё» в названии будут использоваться для развития направлений Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). То есть компания стала частью большого проекта по разработке автономных транспортных средств.

Учитывая то, что «Ё-инжиниринг» уже лет пять не занималась чем-то серьезным (последний крупный проект -  участие в разработке белорусского национального электрокара), слияние со «Сбером» выглядит вполне логичным шагом.  По мнению экспертов издания, Сбербанк сейчас готов хвататься за любую мало-мальски опытную команду в области автопрома, так как на рынке с этим возникают серьезные сложности.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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