Сбербанк поглотил «Ё-мобиль»

Сбербанк завершил сделку по поглощению производителя нашумевших электромобилей. Новоприобретенная фирма будет работать над беспилотными автомобилями Сбера

Как сообщает «Коммерсантъ», команда и техническая база производителя автомобилей с буквой «Ё» в названии будут использоваться для развития направлений Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). То есть компания стала частью большого проекта по разработке автономных транспортных средств.

Учитывая то, что «Ё-инжиниринг» уже лет пять не занималась чем-то серьезным (последний крупный проект - участие в разработке белорусского национального электрокара), слияние со «Сбером» выглядит вполне логичным шагом. По мнению экспертов издания, Сбербанк сейчас готов хвататься за любую мало-мальски опытную команду в области автопрома, так как на рынке с этим возникают серьезные сложности.