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22 дек 2020

Сбербанк выпустил на дороги беспилотники

Сбербанк выпустил на дороги беспилотники

Читатели Motorpage, наверняка, думали, что мир отечественных беспилотников ограничивается одними продуктами от Яндекс, ан нет – есть и еще один игрок – «Сбер»

Начать стоит с того, что беспилотники созданы на базе Kia Ceed. Так что, если вы увидите на дороге черный универсал, в «сберовской» ливрее с непонятным оборудованием на крыше, то знайте – это будущее от «Сбера». К слову,  шанс встретиться с ними вживую достаточно низок, так как будет запущено всего десять автомобилей.

Разберем и оборудование. Каждая машина оснащена неким бортовым компьютером, как говорят – личной разработки «Сбера», плюс лидар, который сканирует окружающее пространство.  Водитель тоже входит в комплект, ибо таковы правила безопасности – оператор у компьютера на колесиках должен быть!

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