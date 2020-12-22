Сбербанк выпустил на дороги беспилотники

Читатели Motorpage, наверняка, думали, что мир отечественных беспилотников ограничивается одними продуктами от Яндекс, ан нет – есть и еще один игрок – «Сбер»

Начать стоит с того, что беспилотники созданы на базе Kia Ceed. Так что, если вы увидите на дороге черный универсал, в «сберовской» ливрее с непонятным оборудованием на крыше, то знайте – это будущее от «Сбера». К слову, шанс встретиться с ними вживую достаточно низок, так как будет запущено всего десять автомобилей.

Разберем и оборудование. Каждая машина оснащена неким бортовым компьютером, как говорят – личной разработки «Сбера», плюс лидар, который сканирует окружающее пространство. Водитель тоже входит в комплект, ибо таковы правила безопасности – оператор у компьютера на колесиках должен быть!