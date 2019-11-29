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29 ноя 2019

Сбербанк займется разработкой автопилота

Сбербанк займется разработкой автопилота

Сбербанк и компания Cognitive Technologies создали совместное предприятие Cognitive Pilot, которое будет заниматься развитием беспилотного транспорта

Сообщается, что в новом предприятии 30% будет принадлежать Сбербанку, 70% — Сognitive Technologies. Глава Cognitive Pilot Ольга Ускова заявила, что главной целью проекта является «уменьшение количества жертв на транспорте». Между тем, Cognitive Technologies уже много лет занимается разработкой систем автопилотирования. К примеру, в 2015 году она участвовала в создании прототипа беспилотного КАМАЗа.

Специалисты совместного предприятия будут работать по нескольким ключевым направлениям. Одно из них — передовые системы помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта. Также будут создаваться системы автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами

При написании новости использовалась информация:
Drom

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