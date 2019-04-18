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18 апр 2019

Сбежал с места ДТП - получил срок

Сбежал с места ДТП - получил срок

Сбежавшим с места ДТП водителям за причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить до четырех лет заключения, если же в аварии погибли люди, то наказание уже составит от четырех до девяти лет лишения свободы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона об ужесточении наказания для виновников аварии, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие и погибшие. Теперь, лица оставившие место ДТП  приравниваются к пьяным водителям. Новый закон предусматривает поправки к частям 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Если водитель сбежал с места ДТП, причинив тяжкий вред здоровью пострадавших, то ему будет грозить лишение свободы сроком до 4 лет. Если в аварии погибнет человек, то сбежавший водитель получит от 2 до 7 лет заключения. При гибели двух и более человек скрывшемуся с места происшествия виновнику трагедии назначат срок от 4 до 9 лет лишения свободы.

Напомним, что сейчас тем, кто скрылся с места ДТП, грозит лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет или же административный арест на срок до 15 суток — согласно части 2 статьи 12.27 КоАП. 

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При написании новости использовалась информация:
Газета.ру , РБК

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