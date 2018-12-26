Сдаем по пять тысяч в карман государства

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают увеличение установленного штрафа за неуплату парковки. Теперь виновник должен выложить из своего кармана ровно пять тысяч рублей

Парламентарии заявляют, что нынешняя сумма штрафа «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности». Ранее, на заседании профильной комиссии, законотворцы как и представители департамента транспорта указывали на тот факт, что из за повышения стоимости часа парковки (до 380 рублей в центральных районах столицы) водители попросту перестали платить, так как сумма штрафа получалась более выгодной, чем стоимость парковки за несколько часов. Кроме того, штраф за неоплату парковки выписывается раз в сутки, так что повторных санкций можно было не бояться.

Кстати, автомобилисты уже высказывают протесты в отношении этой инициативы. Так, в своем интервью РБК, глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что автомобилисты — это «очень удобный объект для поборов. Мера никакого отношения не имеет к рациональному размещению автомобилей, безопасности дорожного движения. Речь идет о том, чтобы выкачать как можно больше денег из москвичей и гостей столицы».