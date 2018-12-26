Автомобильный портал Motorpage
26 дек 2018

Сдаем по пять тысяч в карман государства

Сдаем по пять тысяч в карман государства

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают увеличение установленного штрафа за неуплату парковки. Теперь виновник должен выложить из своего кармана ровно пять тысяч рублей

Парламентарии заявляют, что нынешняя сумма штрафа «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности». Ранее, на заседании профильной комиссии, законотворцы как и представители департамента транспорта указывали на тот факт, что из за повышения стоимости часа парковки (до 380 рублей в центральных районах столицы) водители попросту перестали платить, так как сумма штрафа получалась более выгодной, чем стоимость парковки за несколько часов. Кроме того, штраф за неоплату парковки выписывается раз в сутки, так что повторных санкций можно было не бояться.

Кстати, автомобилисты уже высказывают протесты в отношении этой инициативы. Так, в своем интервью РБК, глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что автомобилисты — это «очень удобный объект для поборов. Мера никакого отношения не имеет к рациональному размещению автомобилей, безопасности дорожного движения. Речь идет о том, чтобы выкачать как можно больше денег из москвичей и гостей столицы».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

Движение в центре Москвы будет перекрыто в новогоднюю ночь

26 декабря 2018

Паркуйтесь в Шереметьево - это выгодно

26 декабря 2018
FAW Besturn X40 2019

FAW привезет в Россию компактный кроссовер

26 декабря 2018
Isuzu D-max 2019

Isuzu D-max получит новый мотор

26 декабря 2018
Hengtian L4600

Китайцы скопировали «Крузак»

26 декабря 2018
УАЗ Патриот

УАЗа Патриот c "автоматом" не будет

26 декабря 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 европейское турне Тест драйв
26 декабря 2018

Haval H2
"Европейское турне Haval H2"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017 справился с работой над ошибками
Тест драйв
21 декабря 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот» справился с работой над ошибками"
Mitsubishi Outlander - как mitsubishi outlander 2018 помог нам натрясти… кедровых шишек
Тест драйв
18 декабря 2018

Mitsubishi Outlander
"Как Mitsubishi Outlander помог нам натрясти… кедровых шишек"
Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class - сравнительный тест audi a7 sportback 55 tfsi quattro 2018 и mercedes-benz cls 450 4matic 2019 : победа формы над содержанием
Сравнительный тест
14 декабря 2018

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class
"Audi A7 и Mercedes-Benz CLS: победа формы над содержанием"

Написано новостей:

2 2 4 8 5