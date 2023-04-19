Сделка по продаже Mercedes-Benz завершилась

Дилерский холдинг «Автодом» приобрел расположенный в Есипово Московской области автозавод Mercedes-Benz

Да, сделка прошла все регулирующие органы и получила одобрения от надзорных структур – теперь холдинг «Автодом» является стопроцентным собственником «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» и ряда дочерних лиц немецкого концерна в РФ, включая дистрибьюторскую компанию АО «Мерседес-Бенц Рус» и финансовую «Мерседес-Бенц Банк Рус».

Напомним, что на подмосковном предприятии Mercedes выпускал седаны E-класса, а также несколько моделей кроссоверов, причем все автомобили собирались по полному циклу –со сваркой и окраской кузовов.