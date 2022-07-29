Себастьян Феттель решил завершить свою спортивную карьеру

«Формула-1». В каждое десятилетие у этих гонок были свои кумиры. В девяностых люди восхваляли Сену, в двухтысячных – Шуммахера. В нынешнее время – Феттель, Боттас и другие. К сожалению, скоро на одного кумира станет меньше.

Все дело в том, что Феттель объявил о планах завершить свою карьеру. В настоящий момент на счету Феттеля 53 победы, 57 поул-позишн и 38 лучших кругов. Четыре чемпионских титула немец завоевал в 2010-2013 годы, выступая за Red Bull. Сейчас же гонщик выступает за Aston Martin.

Впрочем, по завершении сезона контракт продлен не будет – Феттель заявил, что хочет больше времени проводить с семьей и детьми. К тому же у него есть несколько важных социальных проектов, в которых требуется его полноценное участие.