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29 июл 2022

Себастьян Феттель решил завершить свою спортивную карьеру

Себастьян Феттель решил завершить свою спортивную карьеру
«Формула-1». В каждое десятилетие у этих гонок были свои кумиры. В девяностых люди восхваляли Сену, в двухтысячных – Шуммахера. В нынешнее время – Феттель, Боттас и другие. К сожалению, скоро на одного кумира станет меньше.
Все дело в том, что Феттель объявил о планах завершить свою карьеру. В настоящий момент на счету Феттеля 53 победы, 57 поул-позишн и 38 лучших кругов. Четыре чемпионских титула немец завоевал в 2010-2013 годы, выступая за Red Bull. Сейчас же гонщик выступает за Aston Martin.
 
Впрочем, по завершении сезона контракт продлен не будет – Феттель заявил, что хочет больше времени проводить с семьей и детьми. К тому же у него есть несколько важных социальных проектов, в которых требуется его полноценное участие.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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