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25 июн 2018

Седан Aurus Senat: первое официальное фото

Седан Aurus Senat: первое официальное фото
Автор фото: Aurus Motors

До сих пор о внешности автомобилей Aurus, то есть моделей проекта «Кортеж», приходилось догадываться, внимательно просматривая видеоролики и репортажи.

Единственной моделью, внешность которой показали со всех сторон оставался лимузин президента, так как он «засветился» во время инаугурации. Но в сети появилась официальная фотография обычного седана Aurus Senat, который и послужил базой для лимузина.

Судя по фотографии это автомобиль из президентского кортежа. Об этом говорят антенны спецсвязи на крыше и явное тяжелое бронирование. Два таких «Сената» передвигаются впереди лимузина президента России.

Обычный же небронированный вариант покажут в конце августа на Московском международном автосалоне в Москве. Осенью специально созданная компания начнет прием заказов на них. Ранее глава министерства промышленности Денис Мантуров говорил о том, что машины будут стоить около 10 миллионов. То есть они будут дороже Mercedes-Benz или BMW, но дешевле Rolls-Royce и Bentley. В год планируется выпускать около 200 автомобилей в спеццеху НАМИ.

Кроме седана в модельную линейку Aurus входят микроавтобус «Арсенал» и внедорожник «Комендант». Причем последний представят только в следующем году.
 

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При написании новости использовалась информация:
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