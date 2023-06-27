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27 июн 2023

Седан Kaiyi получит базовую модификацию

Седан Kaiyi получит базовую модификацию

Седан Kaiyi E5 на данный момент продаётся в России в двух вариантах оснащения. Однако на официальном сайте бренда появилось описание ещё одной комплектации, которая должна стать самой доступной. 

Стоимость модификации не разглашается, но о ее «бюджетности» можно говорить хотя бы потому, что в данной версии в качестве коробки передач будет применена 5-ступенчатая «механика».

С такой коробкой седан окажется динамичнее (9,8 секунды до 100 км/ч против 10,5) и экономичнее (7 литров топлива на 100 километров против 7,5). Отметим, что под капотом всегда будет располагаться полуторалитровый турбомотор, который развивает 145 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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