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23 янв 2017

Сегмент электромобилей за год сократился более чем на четверть

Сегмент электромобилей за год сократился более чем на четверть
Автор фото: неткаршоу.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало данные по продажам электрических автомобилей на первичном авторынке в России в 2016 году.

Согласно данным экспертов Автостата, по итогам года совокупный объем реализации полностью электрических автомобилей на территории РФ был зафиксирован на уровне 83 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года, когда в России было реализовано 116 электрокаров, этот показатель сократился более чем на четверть (-28,4%).

Лидирующую позицию в новом и пока еще не развитом сегменте российского рынка занимают автомобили американской компании Tesla Motors. Несмотря на то, что марка в России официально не представлена, именно на нее приходится 47% всех продаж в сегменте. Так, в количественном выражении, за год компания передала в руки своих российских клиентов 39 электрокаров.

Второе место занимает недавно ушедший с российского рынка японский электрхэтч Mitsubishi i-MiEV. За отчетный период на российских дорогах появилось 20 новых электрокаров японского бренда. Стоит отметить, что руководство компании приняло решение прекратить его продажи именно из-за неразвитости этого сегмента рынка и необходимой инфраструктуры в России.

Тройку лидеров закрывает еще одна модель из Страны Восходящего Солнца – хэтчбек Nissan Leaf, на базе которого в скором времени появятся три разные линейки бюджетных электрокаров от Renault, Nissan и Mitsubishi. В 2016 году россияне приобрели 18 таких автомобилей.

Кроме того, в прошлом году в России было продано 6 экземпляров недавно ставшего доступным для частных клиентов французского ситикара Renault Twizy.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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