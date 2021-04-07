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7 апр 2021

Семиместный Duster замечен на испытаниях

Семиместный Duster замечен на испытаниях

Слухи о появлении семиместной версии популярного кроссовера ходят уже достаточно давно. Сейчас же можно с уверенностью говорить, что они не беспочвенны – автомобиль существует и проходит испытания

Да, фотошпионам в Румынии удалось запечатлеть целую кавалькаду закамуфлированных новинок.  От стандартного кроссовера Grand Duster будет отличаться большей колесной базой, да и габаритами в целом. На данный момент известно лишь, что кроссовер в семиместном исполнении будет на 16 сантиметров длиннее стандартного.  Раскрывается и набор силовых установок. Моторов будет всего два. Первый – 1.5 литровый турбодизель, а второй – бензиновый 1.3, который дебютировал на модели Arkana.

Напомним, что на российском рынке новый Duster  предлагается с такими же агрегатами, однако в дополнение к ним предлагается атмосферный бензиновый 110-сильный агрегат 1.6 и 140-сильный двухлитровый мотор. Оба работают лишь в паре с механическими трансмиссиями.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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