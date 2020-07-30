Серебряный автомобиль победил своего фиолетового собрата

Стали известны любимые автомобильные цвета российских водителей. Самый популярный — серебристый, а наименее популярным оказался фиолетовый цвет

Банально, но факт! Отечественный потребитель любит исключительно серую и безликую гамму цветов. Мы еще удивляемся, почему автопроизводители не добавляют в свои палитры яркие оттенки – господа, серый и серебристый находятся в тренде. Во всяком случая, недавние исследования, показали популярными автомобильными цветами в России являются серебристый и серый. Второе место занял белый цвет, в который окрашено 23 процента машин в стране. Третье место досталось черному цвету с результатом 18 процентов по всей России. На первую тройку цветов приходится 71 процент от общего числа автомобилей.

По мнению экспертов, серые и серебристые оттенки являются популярным у водителей, поскольку на нейтральные цвета проще найти покупателей. Кроме того, на таких автомобилях меньше видна грязь и мелкие царапины. А при ремонте на них проще найти необходимые запчасти.