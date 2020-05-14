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14 май 2020

Сергея Собянина попросили открыть автосалоны в Москве

Сергея Собянина попросили открыть автосалоны в Москве

Автодилеры обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить продажу автомобилей в столице

Автодилеры обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой возобновить работу центров по продаже машин. В письме подчеркивается, что салоны готовы работать с соблюдением всех норм безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева.

«Суть в том, что мы готовы работать с соблюдением всех норм, эта готовность подтверждается и открытием автосервисов — там все работает хорошо. И соблюдение социальной дистанции, и масочно-перчаточный режим, используются специальные средства для обработки помещений», — объяснил Мосеев.  По его словам, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора в дилерских центрах гораздо проще, чем, например, в автосервисах. Мосеев подчеркнул, что поток посетителей в шоурумы намного меньше, а площадь, которая приходится на одного сотрудника, наоборот, значительно больше.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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