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9 сен 2021

Серийный электрокар Microlino стал мощнее

Серийный электрокар Microlino стал мощнее
Автор фото: фирма-производитель

Не удивляйтесь, если данный автомобиль  навевает вам мысли о BMW Isetta – создатели нового электрокара не стесняются сходства и говорят, что эта машина может вполне считаться Isetta 21 века.

Прототип малютки показали еще несколько месяцев назад, а сейчас нам демонстрируют уже серийное воплощение автомобиля и отличия между ними есть, причем серьезные. Во-первых, на серийный автомобиль поставили более мощный двигатель, который позволит электромобилю разогнаться до 90 километров в час (прототип был способен только на 75). Во-вторых, поменялась и подвеска – на серийном микрокаре спереди установлены стойки МакФерсон.

Что касается аккумуляторов и запаса хода, то Microlino будет предлагаться в трех вариантах исполнения. В зависимости от версии его «дальнобойность» будет составлять либо 90 километров, либо 175 километров. Максимальное значение составляет 230 километров.

Вариантов стайлинга также будет три: Urban, Dolce и Competizione.» Первый предложит всего два цвета на выбор, и никаких дополни­тельных фишек. У про­межуточного исполнения появится панорамная крыша и больше оттенков окраски. Топовый Microlino получит матовые оттенки кузова и хромиро­ванные элементы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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