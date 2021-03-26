Северный Кипр создаст национальный автомобиль

Для остального мира этого государства не существует - оно не признано ни одной страной, кроме Турции. Тем не менее, недавно крупнейший институт непризнанной страны объявил о старте серийного производства отечественного электрокара

Проект носит название Gunsel B9 и представляет собой небольшой городской хэтчбек. Машина разрабатывалась около десяти лет и с нуля, но компоненты здесь практически все заимствованные. Например, переднюю оптику взяли от Audi A3 прошлого поколения. Что касается силовой установки, то ей тоже поделился некий неназванный автопроизводитель. По некоторым данным, им стала китайская Geely. Электромотор, который установлен на задней оси, развивает 163 лошадиные силы и разгоняет машину до сотни за восемь секунд.

Первую партию из тысячи автомобилей планируют собрать к 2023 году, в дальнейшем в Gunsel собираются нарастить производство до двадцати тысяч машин в год. В 2024 году будет представлен второй автомобиль компании – электрический кроссовер. Основным рынком сбыта станет Турция, однако, в Gunsel хотят открыть там собственный завод, под патронажем правительства, чтобы у компании были юридические основания продавать автомобили по всему миру.