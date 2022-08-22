Shelby построила 1300-сильный Mustang

Компания Shelby American представила 1300-сильный фастбек GT500 Code Red. Он построен на базе обычного Mustang Shelby GT500, но модернизация здесь произошла существенная.

Судите сами – инженеры Shelby American вместо приводного нагнетателя установили целых два турбокомпрессора. Разумеется, здесь установлен и новый ЭБУ, а топливная система доработана ради возможности использования гоночного топлива. К слову, те самые 1300 лошадиных сил достигаются лишь при использовании этанола.

Любопытный факт - с набором Code Red купе GT500 лишается заводской гарантии и допуска на обычные дороги. Зато машина приобретает эксклюзивный статус, так как их будет построено всего тридцать штук.