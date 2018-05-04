Правительство России определилось со сроком введения обязательной маркировки для некоторых видов товаров. Есть там и автомобильные шины. Оснащение RFID-метками с информацией начнется 1 декабря 2019 года.

Метки с информацией будут означать, что шины попали в Россию официальным путем, за них заплачены все необходимые налоги, сборы, акцизы и так далее. Естественно, это скажется на стоимости шин: ведь метки надо закупать, вносить в них информацию, размещать на продукции.

Впервые маркировку специальными метками ввели в 2016 году в отношении меховых изделий, затем эта практика перекочевала на медицинские препараты.

Кстати, министерство природных ресурсов и экологии в прошлом году подготовило законопроект, вводящий утилизационный сбор с шин. Сейчас он находится на рассмотрении у президента России Владимира Путин. Если он будет введен по аналогии со сбором на автомобили, то будет самым высоким для моделей массовых типоразмеров шин. Естественно, шинникам вновь придется поднимать цены.