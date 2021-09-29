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29 сен 2021

Шпионы запечталели новый Aston Martin DBX S

Шпионы запечталели новый Aston Martin DBX S
Автор фото: фирма-производитель

Британская марка проводит испытания «заряженного» DBX с приставкой S.  Презентация автомобиля состоится уже в следующем году.

По предварительным данным DBX S будет оснащаться 12-цилиндровым 700-сильным мотором. Однако, есть версия, что мотор могут и форсировать – до 730 лошадиных сил.  Любопытно, что вскоре у кроссовера появится и еще одна модификация – гибридная. Там силовая установка будет состоять из четырехлитрового мотора V8 и электрического двигателя.

Напомним, что стандартный DBX оснащается турбовосьмеркой» объемом 4,0 литра от Mercedes-AMG, который сочетается с девятидиапазонным автоматом. Двигатель развивает 550 лошадиных сил и обеспечивает автомобилю разгон до 100 километров в час за 4,5 секунды. 

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