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28 май 2020

Штраф за езду без ОСАГО могут повысить

Штраф за езду без ОСАГО могут повысить

В России примерно 10% водителей управляют ТС без действующего полиса «автогражданки»

Повысить штрафы за езду без ОСАГО предлагает замглавы фракции «Справедливая Россия» Александр Тарнавский. При этом планку, до которой нужно увеличить взыскание, он не называет, ограничившись фразой, что штраф должен быть таким, «чтобы водитель несколько раз подумал прежде чем сесть за руль без действующего полиса».

Несколько лет назад подобные предложения уже звучали. При этом называлась и предполагаемая новая сумма взыскания за езду без действующего полиса ОСАГО. Предлагалось, к примеру, увеличить штраф до 5 тыс. рублей, чтобы он был примерно равен среднему ценнику годовой страховки. Позже инициаторы выступали за увеличение штрафа с нынешних 800 до 2 тыс. рублей. В это время уже активно велась подготовка к тому, чтобы водителей без «автогражданки» научились ловить дорожные камеры.

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Колёса

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