Правительственная комиссия направила отрицательный отзыв на законопроект депутата Сергея Вострецова, который предлагал повысить штраф за езду без полиса ОСАГО с нынешних 800 до 5000 рублей.

В отзыве говорится о том, что чисто механическим увеличением размера штрафа не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста правонарушений. Кроме того, автору было указано на то, что в законопроекте отсутствовал анализ ситуации на всей территории России, а также статистика, которая показывала бы на рост правонарушений в этой области.

«Правительство считает, что одинаковый штраф за нарушения, представляющие собой разную общественную опасность, не соответствует принципу соразмерности наказания», — сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке.

Это говорит о том, что законопроект правительство отвергло исключительно из-за того, что он плохо подготовлен и не исключено, что уже в ближайшее время все замечания правительства будут устранены и появится новый законопроект. И тогда штраф уже действительно увеличат.

Сам депутат говорил о том, что действующий сегодня штраф и предусмотренная скидка в 400 рублей за езду без ОСАГО увеличивает количество водителей, которые не оформляют «автогражданку», что ставит в неравное положение с ними законопослушных водителей. Его законопроект был поддержан страховщиками.

