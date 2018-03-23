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23 мар 2018

Штраф за езду без ОСАГО не повысят. Пока

Штраф за езду без ОСАГО не повысят. Пока

Правительственная комиссия направила отрицательный отзыв на законопроект депутата Сергея Вострецова, который предлагал повысить штраф за езду без полиса ОСАГО с нынешних 800 до 5000 рублей.

В отзыве говорится о том, что чисто механическим увеличением размера штрафа не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста правонарушений. Кроме того, автору было указано на то, что в законопроекте отсутствовал анализ ситуации на всей территории России, а также статистика, которая показывала бы на рост правонарушений в этой области.

«Правительство считает, что одинаковый штраф за нарушения, представляющие собой разную общественную опасность, не соответствует принципу соразмерности наказания», — сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке.

Это говорит о том, что законопроект правительство отвергло исключительно из-за того, что он плохо подготовлен и не исключено, что уже в ближайшее время все замечания правительства будут устранены и появится новый законопроект. И тогда штраф уже действительно увеличат.

Сам депутат говорил о том, что действующий сегодня штраф и предусмотренная скидка в 400 рублей за езду без ОСАГО увеличивает количество водителей, которые не оформляют «автогражданку», что ставит в неравное положение с ними законопослушных водителей. Его законопроект был поддержан страховщиками.
 

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При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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