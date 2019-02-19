Штраф за мобильник увеличат

За разговоры по мобильному телефону водителей штрафуют нечасто, ибо доказать факт нарушения очень сложно. Однако в Госдуме решили ужесточить размер штрафа. Пусть будет редко, но метко

Сейчас, если водителя поймают за разговором по телефону, то ему придется заплатить 1 500 рублей. Между тем, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступил с инициативой ужесточения наказания. По мнению парламентария, штраф необходимо увеличить более чем в три раза.

Получается, что в случае поддержки данной инициативы, придется платить уже пять тысяч рублей. Кроме того, депутат предложил наказывать водителей не только за разговор по телефону, но и за любое действие с гаджетами во время поездки. Удивительно, но господин Лысаков даже привел объяснение, согласно которому, у водителей, во время разговора (даже по громкой связи или гарнитуре), включается тоннельное сознание, и реакция на дорожные изменения происходит лишь рефлекторно.