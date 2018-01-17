Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов разработал законопроект, поднимающий штраф за езду без ОСАГО с нынешних 800 до 5000 рублей.

По его словам, многие автовладельцы не покупают ОСАГО, так как штраф заметно ниже полиса «автогражданки». Он привел данные Минфина, согласно которым средняя стоимость полиса ОСАГО в первом полугодии прошлого года составила 5,8 тысяч рублей. «Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — заявил он телеканалу RT.

Инициативу народного избранника поддержал и глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. По данным союза в настоящее время в России эксплуатируется около 50 миллионов автомобилей, их них около миллиона не имеют полиса ОСАГО.

