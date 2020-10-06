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6 окт 2020

В России хотят ввести штраф за парковку на газоне

В России хотят ввести штраф за парковку на газоне

Еще один штраф может появиться в новом Кодексе об административных нарушениях (КоАП). Проект статьи 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории» предусматривает наказание в размере 3 тысяч рублей за парковку на газонах и проезд по ним

«Остановка (стоянка) транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, используемых для работ по благоустройству, на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а равно проезд транспортных средств по указанным объектам влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей», — гласит текст проекта.  Кроме парковки на газоне автомобилистов также хотят наказывать штрафом в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей за мойку машины в неположенных местах. Предусмотрены и санкции за брошенные во дворах автомобили.

Вы можете справедливо заметить, что сейчас же существует штраф за парковку на газоне – 5 тысяч для физических лиц. Да, это так, но в настоящее время каждый регион самостоятельно устанавливает размер штрафа за парковку на газоне. В некоторых регионах санкций за такое нарушение нет вообще.

При написании новости использовалась информация:
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