Штраф за превышение скорости могут увеличить в шесть раз

С соответствующим предложением выступает Госавтоинспекция. Об этом на общественных слушаниях в Госдуме сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин

Штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч может быть повышен с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей. Представитель ГИБДД также напомнил, что ведомство поддерживает возвращение штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч. Сейчас этот вопрос рассматривает специальная правительственная комиссия. Предполагается, что штраф за такое нарушение должен составить 500 рублей.

Также Понарьин сообщил, что ГИБДД предлагает лишить водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, льгот при оплате штрафов. Имеется в виду скидка в 50%, которая предоставляется при оплате штрафов в течение 20 дней. «По нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима, начиная с превышения на 20 км/ч», — заявил чиновник.