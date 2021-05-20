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20 май 2021

Штрафы предлагается списывать автоматически

Штрафы предлагается списывать автоматически

Минюст России предложил ввести упрощенный механизм взыскания штрафов с нарушителей, иначе говоря, денежные средства предлагают списывать автоматически.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы ведомства, Евгения Забарчука, инициатива предполагает автоматическое списывание определенных сумм за штрафы, которые были зафиксированы дорожными камерами. "Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории исполнительных документов" – цитирует чиновника Интерфакс.

Разумеется, о каком-либо готовом механизме и речи не идет. Необходимо проработать юридические моменты и технологию уведомления нарушителей о списании средств со счетов. Инициатива будет прорабатываться специальной комиссией.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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