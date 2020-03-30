Штрафы за нарушение ПДД таксистам обойдутся дороже

Минтранс хочет ужесточить ответственность таксистов и водителей автобусов за нарушение ряда правил дорожного движения. Соответствующее предложение уже опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

Персонально для водителей общественного транспорта ведомство предлагает повысить штрафы за следующие нарушения:

управление неисправным автомобилем — с 500 до 1000 руб.

проезд на запрещающий сигнал светофора — с 1000 до 2000 руб.

поворот налево или разворот там, где это запрещено — с 1000-1500 до 2000-3000 руб.

Между тем по данным Минтранса, количество зафиксированных случаев проезда на запрещающий сигнал светофора в России увеличилось с 731 тысячи в 2015 году до полутора миллиона в 2019-м. Аналогичная картина с поворотом налево или разворотом в нарушение правил — с 470 тысяч в 2014-м до миллиона в 2019-м.Постепенно растет количество ДТП из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств. В 2019 году их стало на 8,2% больше (с 6221 до 6734 ДТП). В них погибло 1107 человек (+4%) и пострадало 9789 (+10,5%).