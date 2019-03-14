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14 мар 2019

Штрафное комбо

Штрафное комбо

В преддверии введения проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации, ГИБДД разъяснило, как будут взиматься штрафы за отсутствие полисов. В ведомстве пояснили, что штраф будет приходить с каждой камеры, которая зафиксировала автомобиль без страховки

Да, вы не ослышались, если автомобиль, у владельца которого нет действующего полиса ОСАГО, был зафиксирован несколькими камерами, то штраф придет с каждой. На количество штрафов не влияет срок, в течение которого не было полиса, расположение камер, а также разные это камеры или одна.

Напомним, что проверка полисов при помощи комплексов фото-видео фиксации  будет происходить в два этапа. На первом этапе по госномеру транспортного средства проверят наличие и номер полиса ОСАГО, а также соответствие автомобиля тому, что был указан в полисе. Если будет выявлено, что страховки нет, то через десять дней будет осуществлен запрос в базу РСА о его наличии. Десятидневный срок установлен законом для приобретения полиса ОСАГО при смене владельца автомобиля. И только после повторного подтверждения отсутствия полиса будет выписан штраф.

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