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20 май 2019

Шутинг-брейк Bergmeister ADR 630 возродит довоенную марку Austro-Daimler

Шутинг-брейк Bergmeister ADR 630 возродит довоенную марку Austro-Daimler
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ideenion Automobil AG,  которая специализируется на постройке концепт-каров, решила возродить довоенную австро-венгерскую марку Austro-Daimler. Первую модель, носящую это имя, покажут в рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте.

Автомобиль в кузове шутинг-брейк получил название Austro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand. Над его дизайном работали специалисты Ideenion Design, которые, например, создавали внешность концептов Audi Q8, e-tron Quattro. Сама концепция - построить современную интерпретацию Gran Turismo с элементами дизайна моделей 20-30-х годов.

Сообщается, что новинка будет отсылать к исторической модели Austro-Daimler ADR6 Bergmeister. Она появилась в 1931 году и оснащалась рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 литра на 120 лошадиных сил. За три года производства было построено лишь 50 экземпляров ADR6 Bergmeister. К слову, технические характеристики нового Bergmeister ADR 630 останутся до последнего неизвестными.

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При написании новости использовалась информация:
Motor, Авторамблер

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