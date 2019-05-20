Шутинг-брейк Bergmeister ADR 630 возродит довоенную марку Austro-Daimler

Компания Ideenion Automobil AG, которая специализируется на постройке концепт-каров, решила возродить довоенную австро-венгерскую марку Austro-Daimler. Первую модель, носящую это имя, покажут в рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте.

Автомобиль в кузове шутинг-брейк получил название Austro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand. Над его дизайном работали специалисты Ideenion Design, которые, например, создавали внешность концептов Audi Q8, e-tron Quattro. Сама концепция - построить современную интерпретацию Gran Turismo с элементами дизайна моделей 20-30-х годов.

Сообщается, что новинка будет отсылать к исторической модели Austro-Daimler ADR6 Bergmeister. Она появилась в 1931 году и оснащалась рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 литра на 120 лошадиных сил. За три года производства было построено лишь 50 экземпляров ADR6 Bergmeister. К слову, технические характеристики нового Bergmeister ADR 630 останутся до последнего неизвестными.