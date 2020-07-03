Шведы изобрели автомобиль, который абсолютно безопасен для природы

Шведские инженеры разработали проект беспилотного электромобиля под названием Sango. По мнению разработчиков, автономный шаттл станет новым витком развития в области общественного транспорта

Беспилотный шаттл длиной 4,27 метра будет оборудован силовой установкой, включающую электромотор и литий-ионные батареи. На одной зарядке электромобиль сможет проехать около двухсот километров. Скорость передвижения шаттла в процессе испытаний ограничат 15 километрами в час, однако со временем Sango сможет ездить со скоростью до 50 километров в час.

Пилотные модели Sango будут эксплуатироваться в Стокгольме. Всего в рамках испытаний планируется запустить десять беспилотников. Электрический шаттл является центральным звеном, разрабатываемой в Швеции экологической безопасной инфраструктуры. По мнению специалистов, в настоящий момент только пять процентов автомобилей в мире, которых насчитывается более 1,3 миллиарда, эксплуатируются без вреда для окружающей среды. Чтобы это изменить, шведский стартап решил разработать новую автомобильную эко-систему.