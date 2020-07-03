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3 июл 2020

Шведы изобрели автомобиль, который абсолютно безопасен для природы

Шведы изобрели автомобиль, который абсолютно безопасен для природы

Шведские инженеры разработали проект беспилотного электромобиля под названием Sango. По мнению разработчиков, автономный шаттл станет новым витком развития в области общественного транспорта

Беспилотный шаттл длиной 4,27 метра будет оборудован силовой установкой, включающую электромотор и литий-ионные батареи. На одной зарядке электромобиль сможет проехать около двухсот километров. Скорость передвижения шаттла в процессе испытаний ограничат 15 километрами в час, однако со временем Sango сможет ездить со скоростью до 50 километров в час.

Пилотные модели Sango будут эксплуатироваться в Стокгольме. Всего в рамках испытаний планируется запустить десять беспилотников. Электрический шаттл является центральным звеном, разрабатываемой в Швеции экологической безопасной инфраструктуры. По мнению специалистов, в настоящий момент только пять процентов автомобилей в мире, которых насчитывается более 1,3 миллиарда, эксплуатируются без вреда для окружающей среды. Чтобы это изменить, шведский стартап решил разработать новую автомобильную эко-систему.

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