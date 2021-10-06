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6 окт 2021

Сын главы Volkswagen разрабатывает свой собственный автомобиль

Сын главы Volkswagen разрабатывает свой собственный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Фердинанд Пиех – фигура в автомобильном мире известная. Долгое время он был главой всего концерна Volkswagen.  У господина Пиеха есть сын Тони, который пошел по стопам отца, основав свою собственную фирму Piech Automotive

У компании уже есть первый готовый продукт – спортивное купе Piech GT. В концептуальном статусе он успел дебютировать еще в 2019 году. В данный же момент автомобиль проходит испытания, а серийное производство будет налажено в 2024 году. Интересный факт, программу испытаний возглавляет Клаус Шмидт. Все что вам нужно знать об этом человеке – на протяжении последних тридцати лет он возглавлял подразделение BMW M.

Что касается самой машины, то Piech GT являет собой двухместное спортивное купе, которое по своим размерам сопоставимо с Porsche 911. Что касается технической начинки, то силовая установка состоит из трех электромоторов общей мощностью в 600 лошадиных сил. Сообщается, что разгон до сотни занимает около трех секунд

При написании новости использовалась информация:
Drom

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