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16 ноя 2020

Системы контроля за состоянием водителя станут обязательными в России

Системы контроля за состоянием водителя станут обязательными в России

Минтранс России планирует обязать устанавливать в рейсовые автобусы и автомобили-такси устройства мониторинга состояния водителя. Их функция — предупреждать сон за рулем. В ведомстве рассчитывают, что «антисонные» комплексы станут обязательными со второй половины 2021 года

Как сообщают «Ведомости», Минтранс уже готовит национальный стандарт по таким системам и нормативно-правовую базу для оснащения ими автобусов (вместимостью от восьми пассажиров и более) и автомобилей-такси. Дедлайн по разработке национального стандарта назначен на июнь 2021 года. Утверждение его пройдет параллельно с внесением изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в части внедрения систем контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути в целях повышения безаварийности их работы и уменьшения количества ДТП.

В России будут применяться устройства, одобренные отраслевым союзом «Нейронет» и созданные в рамках одноименной дорожной карты «Национальной технологической инициативы» (НТИ). Их прототипы сейчас тестируются в Великом Новгороде и Туле. Один из девайсов — это браслет на руку, работающий с применением методов электромиографии. Другой элемент системы контроля — неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга человека. Третий — софт с искусственным интеллектом на базе камеры, контролирующей состояние водителя.

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Drom

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