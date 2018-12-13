Скидку на штрафы продлят

Время бесплатной парковки сокращается и штраф за неуплату становится получить еще проще, однако, правду говорят - где-то найдешь, а где-то потеряешь. Госдума рассмотрела законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой

Правда есть один нюанс. Для продления срока действия скидки, должна существовать веская уважительная причина, например, если уведомление по почте пришло с заметным опозданием. Напомним, что именно по такой причине один из муниципальных депутатов дошел до Конституционного суда, который в свою очередь удовлетворил все притязания, а заодно и принял постановление, призывающее исправить закон таким образом, чтобы скидку можно было восстановить.

Решение было мотивированно тем, что размещение электронных постановлений на сайтах, в том числе ГИБДД, не компенсирует несвоевременную доставку бумажной корреспонденции. В законе предусмотрен только один вариант уведомления: заказным письмом по почте. Остальные же решения носят лишь справочный характер.