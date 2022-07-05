Skoda Octavia RS провалила «лосиный тест»

Испанские СМИ в очередной раз решили провести «лосиный тест» популярных моделей автомобилей – в этот раз испытатели проехали специальную трассу на Skoda RS в кузове универсал.

Напомним регламент теста – автомобиль разгоняется до 77 километров в час по прямой и движется до препятствия, которое необходимо объехать по специальному коридору, и вернуться на траекторию не выходя за его пределы. Если маневр не удается, то скорость понижают до первого успешного заезда.