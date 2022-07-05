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5 июл 2022

Skoda Octavia RS провалила «лосиный тест»

Skoda Octavia RS провалила «лосиный тест»
Автор фото: фирма-производитель
Испанские СМИ в очередной раз решили провести «лосиный тест» популярных моделей автомобилей – в этот раз испытатели проехали специальную трассу на Skoda RS в кузове универсал. 
Напомним регламент теста – автомобиль разгоняется до 77 километров в час по прямой и движется до препятствия, которое необходимо объехать по специальному коридору, и вернуться на траекторию не выходя за его пределы.   Если маневр не удается, то скорость понижают до первого успешного заезда. 
 
Итак, на старт встал 245-сильный универсал Octavia RS, к сожалению,  без помарок совершить заезд удалось лишь на семидесяти километрах в час. Водитель, управлявший Octavia Combi RS во время теста, заявил, что провал испытания связан с шинами, которые не обеспечивали достаточного сцепления с дорогой, вследствие чего машина не выполняла манёвры на более высоких скоростях.

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