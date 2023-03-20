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20 мар 2023

Skoda снимет с производства свои популярные модели

Skoda снимет с производства свои популярные модели

Чешская марка требует пересмотра новых экологических стандартов, если европейское правительство не сделает этого, то производитель пойдет на суровые меры.

К их числу относится прекращение производства трех, самых популярных в Европе моделей,  Fabia, Scala и Kamiq – так как их адаптация под новую «экологию» является экономически-невыгодным процессом.

Впрочем, дабы привлечь больше внимания к вышеуказанной проблеме, Skoda готова закрыть и завод, где собираются вышеуказанные модели. Это может обернуться крупной социальной катастрофой, так как более четырех тысяч человек потеряют свои рабочие места.

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