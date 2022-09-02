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2 сен 2022

Skoda заменит модель Fabia электрокаром

Skoda заменит модель Fabia электрокаром

Компания Skoda ещё до конца десятилетия выведет на рынок новый электромобиль, который станет идеологическим наследником нынешней Fabia.

Данное заявление можно считать официальным, так как оно было объявлено главой марки, Клаусом Целлмером, в интервью изданию Autocar.  Топ-менеджер также сообщил, что модель уже находится в стадии разработки, хотя он и не исключил, что у автомобиля будет совершенно новый тип кузова, как и название.

К слову, перед инженерами Skoda стоит очень важная задача – удержать стоимость будущей новинки на уровне Fabia (около двадцати тысяч евро). Сделать это достаточно сложно, так как аккумуляторные батареи, например, по-прежнему остаются слишком дорогих компонентов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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