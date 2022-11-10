Сколько люди готовы заплатить за болид «Формулы-1»

Формульный болид команды Ferrari сезона 2003 года ушёл с молотка на аукционе RM Sotheby's за 15 миллионов долларов, что автоматически делает ее самым дорогим болидом

К слову, в среднем, когда на аукционах в числе лотов появляются гоночные болиды «королевской серии», такие машины продаются в среднем за 7-8 миллионов долларов. Здесь же случай особый. Дело в том, что на этом болиде выступал лично Михаэль Шумахер- и именно на ней он выиграл девять гран-при, а также установил три рекорда круга.

Ещё одним достоинством болида называют его состояние. В течение 2022 года спорткар пережил глубокую реставрацию на заводе в Маранелло, после чего получил сертификат соответствия Ferrari Classiche. На продажу он был выставлен полностью укомплектованным и готовым к гонкам.