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10 ноя 2022

Сколько люди готовы заплатить за болид «Формулы-1»

Сколько люди готовы заплатить за болид «Формулы-1»

Формульный болид команды Ferrari сезона 2003 года ушёл с молотка на аукционе RM Sotheby's за 15 миллионов долларов, что автоматически делает ее самым дорогим болидом

К слову, в среднем, когда на аукционах в числе лотов появляются гоночные болиды «королевской серии», такие машины продаются в среднем за 7-8 миллионов долларов. Здесь же случай особый. Дело в том, что на этом болиде выступал лично Михаэль Шумахер-  и именно на ней он выиграл девять гран-при, а также установил три рекорда круга.

Ещё одним достоинством болида называют его состояние. В течение 2022 года спорткар пережил глубокую реставрацию на заводе в Маранелло, после чего получил сертификат соответствия Ferrari Classiche. На продажу он был выставлен полностью укомплектованным и готовым к гонкам.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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