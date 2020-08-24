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24 авг 2020

Сколько машин всего ездит по России? Есть ответ!

Сколько машин всего ездит по России? Есть ответ!

Подсчитано, сколько всего автомобилей существует в России. На территории страны находятся несколько десятков миллионов транспортных средств

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные по парку автомобильной техники на территории России. По состоянию на 1 июля 2020 года он составил без малого 53 миллиона единиц. На легковые автомобили приходится 84,2% от этого количества — или 44,6 миллиона штук. Количество коммерческой техники составляет около 4,2 млн машин — это 7,9%. Также в России зарегистрировано почти 3,8 миллиона грузовых автомобилей (7,1%), а автобусы занимают около 1% от всего парка — более 0,4 млн единиц.

На протяжении многих месяцев самым популярным автомобилем в России остается Lada Granta. Примечательно, что примерно 92% покупателей выбирают Granta именно с механической коробкой передач. Остальные покупают с «автоматом».

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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