Сколько стоит Lada XRAY Cross?

Стали известны цены на новый кроссовер Lada XRAY Cross. В базовом варианте дилеры предлагают эту машину за 729,9 тысяч рублей. Максимальная комплектация автомобиля обойдётся в 859,9 тысяч рублей

У всех комплектаций Кросс одинаковый двигатель. Его объём 1,8 литра, мощность 122 лошади. Все машины имеют клиренс 215 мм. Лада Кросс будет представлена в трёх модификациях.

Различия комплектаций состоят в числе элементов безопасности (количество подушек), наличию и уровню мультимедиа системы, установкой подогрева кресел и светодиодных ходовых огней. В топовой версии есть встроенная навигация, селектор выбора режима движения и камера заднего вида. Другие электронные помощники пока не предусмотрены.

Все варианты версии автомобиля оснащаются механической трансмиссией. Роботизированная коробка может быть установлена на любую машину, но её можно заказать в виде опции. Точная стоимость робота пока не известна. Ориентировочная доплата может составить около 25 тысяч рублей.