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28 фев 2019

Сколько стоит номер

Сколько стоит номер

ФАС предложила тарифы на изготовление автомобильных регистрационных знаков — 2 тыс. руб. за комплект для автомобилей и 1,5 тыс. руб.— для мотоциклов. Тарифы вступят в силу вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств»

4 августа 2019 года в силу вступает вышеназванный закон, согласно которому водителей ожидает целое множество изменений  в процессе регистрации транспортных средств: при покупке машины в автосалоне не надо будет ехать в ГИБДД за номерами (их напечатают прямо у дилера), а при регистрации машины в Госавтоинспекции новому собственнику присвоят набор из букв и цифр — саму металлическую пластину нужно будет заказать у частного изготовителя. 

Для этих изготовителей тарифы и установлены. Кстати, для граждан цена на изготовление номера в ГИБДД (в виде госпошлины) и сегодня составляет 2 тыс. руб.— для них поменяться ничего не должно. Однако эксперты говорят о существенных рисках, которые могут возникнуть в результате применения тарифов и нового закона. Например, глава Союза производителей государственных регистрационных знаков транспортных средств Людмила Шерстнева заявила, что  в некоторых регионах частникам попросту невыгодно заниматься подобным бизнесом из-за высокой стоимости аккредитации.

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