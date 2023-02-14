Скончался Сёитиро Тойода

В Японии в возрасте 97 лет от сердечной недостаточности умер почетный председатель компании Toyota - Сёитиро Тойода

Если Киичиро Тойода создал саму компанию Toyota, то Сёитиро (его сын) сделал компанию такой, какой мы её знаем сегодня. Именно Сёитиро Тойода внедрил контроль качества производства, позволивший компании стать одним из ведущих мировых автопроизводителей. Он же стал идейным вдохновителем премиальной марки Lexus и первого в истории массового гибридного автомобиля Prius.

В 2009 году топ-менеджер отошел от дел, но, оставаясь почетным председателем правления, продолжал активно участвовать в жизни концерна.