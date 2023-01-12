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12 янв 2023

Skywell ET5 провалил краш-тесты

Skywell ET5 провалил краш-тесты

Вышедший на российский рынок китайский электрокроссовер Skywell ET5 провалил краш-тест по методике C-NCAP

С-NCAP по строгости уступает европейским тестам безопасности, но даже в таких условиях Skywell набрал только одну звезду из пяти возможных. Пожалуй, лучший результат автомобиль показал лишь в испытаниях на безопасность пешеходов.

За тот же боковой удар модель получила ноль баллов из 16 возможных - кузов сильно деформировался и столб, который выступил в роли барьера сильно промял стойки кузова в салон. Кроме того критики удостоились системы превентивной безопасности – датчики часто не замечали препятствий.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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