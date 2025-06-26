Следующая модель Lada будет называться Yarus

Стало известно, что модельный ряд бренда Lada пополнится новым названием Yarus. Информация об этом появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности

Заявитель в документах не указывается (это стало возможным после вступления в силу постановления правительства РФ №1209 от 2 сентября 2024 года), но судя по опубликованному адресу, речь идет об АВТОВАЗ. Регистрация товарного знака действует до 2035 года и охватывает сразу три класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): автомобили, игрушки, а также ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

Название Yarus может намекать на будущее развитие модельного ряда бренда Lada. В контексте усиливающейся конкуренции на рынке и курса на модернизацию продукции, АВТОВАЗ активно расширяет портфель наименований. Так, ранее были зарегистрированы восемь потенциальных названий для новых автомобилей: Astera, Retiva, Altra, Ariva, Parus, Tigris, Ursus и Terum.