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4 июн 2019

Слить до слияния

Слить до слияния

Интересная ситуация произошла в Fiat Chrysler, где генеральный директор Майк Мэнли продал более четверти своих акций FCA через день после официального предложения Renault о слиянии

Стоимость акций FCA и Renault после объявления о предложении слияния заметно подскочила: акции Fiat Chrysler стали дороже на 8% (до 13,85 доллара), а Renault— на 12% (до 62,43 доллара). В заявлении на продажу акций Мэнли говорится о том, что он намерен избавиться от 250 тыс. акций по средней цене 13,85 долларов на общую сумму 3,5 млн. долларов. Представитель FCA заявил, что Мэнли продал акции, чтобы «покрыть личные финансовые обязательства».

Любопытно, что по словам другого представителя компании, генеральный директор Fiat Chrysler долгое время откладывал проведение сделки до официального объявления о предложении слияния, чтобы не быть обвиненным в инсайдерской торговле. 

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