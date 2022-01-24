Словацкий аэромобиль AirCar удалось сертифицировать

Оказалось, что гораздо сложнее доказать безопасность данного транспортного средства для полетов, чем для передвижения по дорогам общего пользования

Собственно, чтобы AirCar смог легально подняться в воздух, представителям фирмы пришлось отправить аэрокар на целую программу проверок, которая включала в себя более двухсот взлетов и посадок, а также различных маневров в воздушном пространстве.

Ударяться в подробности не будем, скажем лишь, что AirCar справился и получил сертификат допуска от Европейского агентства авиационной безопасности. Глава компании и разработчик AirCar Стефан Кляйн заявил, что сертификация позволит наладить массовое производство аэромобилей.

Пару слов о самом аэромобиле. Перед нами трансформер, где крылья способны складываться и располагаться вдоль бортов, а массивный хвост задвигается в заднюю часть машины. Что касается силовой установки, здесь используется некий 140-сильный мотор от BMW.