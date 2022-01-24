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24 янв 2022

Словацкий аэромобиль AirCar удалось сертифицировать

Словацкий аэромобиль AirCar удалось сертифицировать
Автор фото: фирма-производитель

Оказалось, что гораздо сложнее  доказать безопасность данного транспортного средства для полетов, чем для передвижения по дорогам общего пользования

Собственно, чтобы AirCar смог легально подняться в воздух, представителям фирмы пришлось отправить аэрокар на целую программу проверок, которая включала в себя более двухсот взлетов и посадок, а также различных маневров в воздушном пространстве. 

Ударяться в подробности не будем, скажем лишь, что AirCar справился и получил сертификат допуска от Европейского агентства авиационной безопасности. Глава компании и разработчик AirCar Стефан Кляйн заявил, что сертификация позволит наладить массовое производство аэромобилей.

Пару слов о самом аэромобиле. Перед нами трансформер, где крылья способны складываться и располагаться вдоль бортов, а массивный хвост задвигается в заднюю часть машины. Что касается силовой установки, здесь используется некий 140-сильный мотор от BMW.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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